DPÜ YAZTEM yeni nesil video konferans sistemi geliştirdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapay Zeka Bilişim Teknolojileri Topluluğu tarafından “Arsimeet” isimli yeni nesil video konferans sistemi geliştirildi.

Covid19 salgını nedeniyle eğitim öğretim etkinliklerine uzaktan devam etmek zorunda kalan üniversitede toplantılar ve derslerin çeşitli video konferans sistemi çözümleriyle yapılmakta olduğunu belirten yetkililer, ”Bu konuda çalışmalar yapan DPÜ Yapay Zeka Bilişim Teknolojileri Topluluğu (YAZTEM) öğrencileri geliştirdiği yeni nesil video konferans sistemi yazılımıyla üniversitemizde test süreçlerine başladı. Bu kapsamda YAZTEM ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız arasında yapılan toplantı sonucunda ’Arsimeet’ isimli video konferans sisteminin tanıtımı yapıldı ve sistemin geliştirilmesi ve kullanımı konusunda anlaşma sağlandı” ifadelerine yer verdiler.

Topluluğun kurucu başkanı ve proje yöneticisi olan Burak Yıldız, yeni nesil video konferans sisteminin bir alternatif değil başlı başına büyük bir sistem olabileceğine vurgu yaparak, işletmeler, okullar, devlet kurumları ve kişisel kullanıcılar için oldukça performanslı çalışan video konferans sisteminin çok kısa zamanda faaliyete geçeceğini söyledi.



“DPÜ YAZTEM’den öğrencilere çağrı”

Geliştirilen video konferans sisteminin pek çok özelliği olduğunu ifade eden Burak Yıldız, Arsimeet Video Konferans Sistemi’nin özelliklerini sınırsız toplantı oluşturma, sınırsız kullanıcı ile sınırsız dakikada toplantı katılımı, sınırsız ekran paylaşımı, tam yetki ve moderasyon işlemleri, uçtan uca şifreleme, 4K Ultra HD yayın, oylama ve karar alma işlemleri, aylık toplantı istatistiği, toplantı kaydetme, 24 farklı dil desteği, toplantı içerisinde mesajlaşma ve sohbet sistemi olarak sıraladı.

Sistemin tamamen özelleştirilmeye uygun olduğunu ifade eden Yıldız, mobil aygıtlara da uyumlu olan Arsimeet’in kullanımı için ek hiçbir uygulamaya gereksinimi olmadığını kaydetti. Yıldız, başta DPÜ öğrencileri olmak üzere projeye katkı sunacağına inanan herkesin YAZTEM topluluğunun @yaztemcom kullanıcı adlı sosyal medya adreslerinden ayrıntılı bilgi alabileceklerini ifade etti.

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