DPÜ GreenMetric dünya sıralamasında

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, üniversitelerin yerleşkelerindeki sürdürülebilirlik çabalarını değerlendirip karşılaştıran GreenMetric Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi’ne 786. sıradan girdi.

Dünyanın farklı ülkelerinden birçok üniversite katıldığı 2020 yılı Dünya GreenMetric sıralamasına Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, listeye 786. sıradan girdi. DPÜ bu yıl ilk kez başvurmasına karşın ulaşım kategorisinin dünya sıralamasında 282., Türkiye sıralamasında da 23. sırayı alarak önemli bir başarıya imza attı.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, üniversiteNİN bu yıl ilk kez başvuru yaptığı GreenMetric sıralamasına emeği geçen, başta Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın olmak üzere Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökçe Akpolat, Dr. Öğr. Üyesi Kerim Karabacak, Dr. Öğr. Üyesi Dilcu Gönül, Öğr. Gör. Ali Telli ile Kalite Koordinatörlüğü personelleri Ebru Yeni ve Gönül Baş’ı tebrik etti.

Rektör Kazım Uysal yaptığı konuşmada, fiziki altyapının iyileştirilmesine ve daha yeşil bir yerleşke oluşturulmasına yönelik çalışmalara önem verildiğini vurguladı. Yapılan çalışmaların uluslararası nitelikteki GreenMetric sıralamasında yer almasının üniversiteyi memnun ettiğine değinen Uysal, bundan sonraki yıllarda hedefin daha üst sıralarda yer almak olduğunu ifade etti.



“Greenmetrıc nedir?”



Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric, her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversiteyi altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim alanlarında değerlendiriyor, her değerlendirme alanı için puanlama yapıyor ve yükseköğretim kurumları bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanıyor. Sürdürülebilirlik konusunda alanında ilk ve dünyada tek sıralama olan ve ilk olarak 2010 yılında yayımlanan GreenMetric’in listesinde o yıl, 95 üniversite yer alırken 2020’de bu sayı 912’ye yükseldi. Değerlendirmeler, Endonezya Üniversitesinin akademisyenleri tarafından yapılıyor.

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