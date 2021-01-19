Gediz´de 2 bin 223 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi



Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Gediz ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu değerlendirilen 2 bin 223 litre akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gediz ilçesinde ikamet eden H.C.'nin benzin ve motorin içerisine yağ karıştırarak, miktarını artırmak suretiyle piyasaya karışım akaryakıt satıp, haksız kazanç sağladığı yönünde bilgi elde edildi. Harekete geçen ekipler, H.C.'nin evine baskın düzenledi. Ev ve evin eklentisinde yapılan aramada 2 bin 223 litre motorin, 3 litre benzin ve 20 litre madeni yağ ele geçirilirken, H.C. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ

2021-01-19 19:32:13



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