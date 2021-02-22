Kütahya Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında işletme potokolü

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile Kütahya Belediye Başkanlığı arasında mesire yeri işletme hakkının kiraya verilmesine dair protokol imzalandı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin tarafından imzalanan protokol gereğince 75. Yıl Mahallesinde yer alan 372 bin metrekarelik alan 20 yıllığına Kütahya Belediye Başkanlığı tarafından kiralandı.

Kütahya Belediyesi tarafından Vadi Kütahya Projesi olarak hayata geçirilmesi planlanan ve Kütahya’nın doğu bölgesinin cazibesinin arttırılmasının hedeflendiği proje çerçevesinde, eski cephanelik olarak bilinen Yellice Dağı B Tipi Mesire Yerinin işletme hakkı imzaların atılması ile Kütahya Belediyesine verildi.

Protokol çerçevesinde alana, 1 adet büfe, 10 birimden oluşan 2 adet yöresel ürünleri satış yapılacağı dükkanı, çocuk oyun alanları, kır lokantası, ibadethane, macera parkı, otopark, yürüyüş yolları, tuvaletler, kameriyeler, seyir terası ve mesire alanı yapılması planlanıyor.

Kütahya Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol imza törenine Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, Emlak İstimlak Müdürü Enver Yurt ve Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem katıldı.

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