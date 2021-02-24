Hisarcık´ta çatı katında çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Hisarcık ilçesinde bir binanın çatısında çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık Caddesi´nde Halil Özçelik´e ait 3 katlı binanın çatı katından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede bitişikte bulunan Mustafa Coşkun´un evinin çatısına da sıçradı. İhbar üzerine gelen Hisarcık Belediyesi ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında her iki binanın çatı katında hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY

2021-02-24 11:33:59



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