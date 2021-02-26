Hisarcık’ta çiçek hastalığına karşı 3 bin küçükbaş hayvan aşılandı

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Kütahya’nın Hisarcık ilçe merkezi ile 8 köyünde 3 bin küçükbaş hayvana çiçek aşısı yapıldı.

Bir süre önce Emet ilçesi Doğanlar köyünde küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı görülmüş, hastalığın 10 kilometre yarıçapında bulaşma riski olduğundan, Hisarcık merkez ile Beyköy, Aşağı Yoncaağaç,Yukarı Yoncaağaç, Kutluhallar, Yenipınar, Karaağıl, Güldüren ve Hasanlar köyleri koruma ve gözetim bölgesi ilan edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi teknik personeli tarafından koruma ve gözetim bölgesi ilan edilen ilçe merkezi ve köylerde 3 bin küçükbaş hayvana çiçek hastalığı aşılama çalışması tamamlandı.

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