Altıntaş'ta ''Şap'' aşısı kampanyası

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Hayvan Sağlığı Teknik Personelimiz tarafından, büyükbaş hayvanlarda Şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları merkez ve köylerimizde yapılmaktadır. Aşılama çalışmalarımız bir ay içerisinde tamamlanacaktır. Ayrıca küpeleme çalışmaları aralıksız devam ediyor'' ifadeleri kullanıldı.

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