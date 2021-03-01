Sahipsiz köpeklerin daha sağlıklı koşullarda yaşaması, kontrolsüz üremelerin önüne geçilmesi ve insan sağlığının korunması için Mobil Hayvan Kısırlaştırma Aracı hizmete sunuldu. Vali Ali Çelik, “Bizim için her canlı çok kıymetli ve çok özel. Kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmaları haftada 6 gün kesintisiz devam edecek” dedi.

Sahipsiz köpeklerin kontrolsüz üremelerinin önüne geçilmesi, insan ve çevre sağlığının korunması için Kütahya Valisi Ali Çelik’in önerisiyle Kütahya İl Özel İdaresi tarafından kırsalda yaşayan sokak köpeklerinin kısırlaştırılması için bir ekip kuruldu ve Mobil Hayvan Kısırlaştırma Aracı hizmete sunuldu.

Kısırlaştırma çalışmaları Kütahya merkeze bağlı Demirciören Köyü’nde başlatıldı.

Mobil Hayvan Kısırlaştırma Aracında incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, kısırlaştırma ve rehabilitasyon faaliyetleri hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak’tan bilgiler aldı.

Sokak köpeklerinin kısırlaştırılması için veteriner hekim ve yakalama ekibi istihdam edildiğini belirten Vali Çelik, “Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden de veteriner hekim noktasında destek aldık. Sokak köpeklerimizi kısırlaştırıyor, kulak küpesiyle hepsini kayıt altına alıyoruz. Kısırlaştırmanın ardından hepsinin gerekli sağlık kontrolleri ve bakımları yapılıyor, iyileşme süreci tamamlandığında ise doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Sokak hayvanlarımızın popülasyonunun sınırlandırılması, sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için kısırlaştırma faaliyetleri haftada 6 gün kesintisiz devam edecek” dedi.

Mobil Hayvan Kısırlaştırma Aracının ilk günkü mesaisinde 8 sokak köpeğinin kısırlaştırıldığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, “1 yılda bin sokak köpeğini kısırlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

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