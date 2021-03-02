Gölcük Yaylası’nda doğal görsel şölen

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Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanında, baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı.

Havaların soğuk olmasına rağmen, son günlerde güneşli havaları değerlendiren piknikçiler, haftanın ilk gününden itibaren Gölcük Yaylası’na akın etti. Fotoğraf meraklıları, baharın müjdecisi çiğdem çiçeklerinin fotoğraflarını çektiler.

Simav Belediye Başkanlığı tarafından turizm yatırımlarının yapıldığı Gölcük mesire alanında, çiğdem çiçeklerinin renk cümbüşü görsel bir şölen oluşturdu. Pandemi kısıtlamalarını dikkate alıp, kurallara uygun olarak zaman geçiren vatandaşlar, hayatın normale dönmesini dört gözle beklediklerini belirtiyorlar.

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