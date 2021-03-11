Kemer Belediyesinden Hisarcık’taki okullara 30 akıl ve zeka oyunları seti

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Burdur’un Kemer Belediyesi Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki iki okula 30 adet akıl ve zeka oyunları seti desteğinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan aracılığıyla, Burdur Kemer Belediye Başkanı İsmail Özay'ın destek ve katkılarıyla, Şehitler Ortaokulu'na 15 adet ve Dereköy İlkokul ve Ortaokuluna 15 adet olmak üzere toplam 30 adet Akıl ve Zeka Oyunları seti kurulduğunu söyledi.

Müdür Cebeci,” Kurulumu yapan Neşe Akeğil’e, Engin Tansı’y'e ve eğitime katkılarından dolayı Kemer Belediye Başkanı İsmail Özay ile Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a teşekkür ediyorum” dedi.

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