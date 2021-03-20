Öğrencilerin gözüyle Covid-19

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar İlk ve Ortaokulu'nda “Sloganlarla Covid19 Tedbirleri” projesi kapsamında yapılan etkinlikler oluşturulan okul duyuru panosunda sergilendi.

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından Covid19 salgın hastalığına karşı öğrencilerin ve halkın bilinçlendirilmesi için organize edilen “Sloganlarla Covid19 Tedbirleri” projesi kapsamında Kutluhallar İlk ve Ortaokulu'nda çeşitli etkinlikler yapıldı. Yapılan etkinliklerde ortaya çıkan çalışmalar daha sonra okul duyuru panosunda sergilendi.

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