Kütahya'ya şehit ateşi düştü

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Kuzey Irak'ta sürdürülen PençeYıldırım Harekatı’nda ağır yaralanan 23 yaşındaki Kütahyalı Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Şehidin Emet ilçesindeki baba evine acı haber ulaştırıldı. Sokağa ve evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Akrabaları ve sevenleri acılı aileyi yalnız bırakmadı. Polis ve sağlık ekipleri şehidin evi önünde güvenlik ve tedbir amaçlı hazır bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde yürütülen PençeYıldırım Harekatı’nda yaralanan ve Hakkari’de tedavi gören kahraman hemşehrimiz Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit düştü. Başımız sağ olsun. Şehadete eren kahraman evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi. Şehit Ahmet Asan'ın yarın öğle vakti Emet ilçesinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.

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