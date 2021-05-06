Aslanapa'da vefa sosyal destek ekipleri vatandaşların ihtiyaçları için çalışıyor Kaymakam Özgür Pelvan: ''Devletimiz, aziz milletimizin emrinde''

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı köylerde tam kapanma döneminde vefa sosyal destek ekipleri sürekli olarak vatandaşların ihtiyaçları için çalışıyor.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''Tam kapanma süreci dolayısıyla köylerinde olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları vefa sosyal destek ekipleri tarafından aralıksız olarak karşılanıyor. Yaşlı vatandaşlarımızın maaşları ve ilaç ihtiyaçları talepleri doğrultusunda yerine getiriliyor. Ayrıca alışveriş ihtiyaçları da karşılanıyor. Devletimiz, aziz milletimizin emrinde. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi devletimizin şefkat eli, vefa sosyal destek gruplarımız vasıtası ile ilçemizde de vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecek'' ifadelerini kullandı.

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