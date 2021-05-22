10 yaşındaki çocuk av tüfeği ile oynarken kendini vurdu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde av tüfeği ile oynarken kendini vuran 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bayramşah köyünde 10 yaşındaki Y.E.Ö adındaki çocuk, babası Y.Ö'ye ait olan ve ruhsatsız olduğu öğrenilen av tüfeği ile oynarken, tüfeğin aniden ateş alması sonucu sol elinden yaralandı. Yaralı Y.E.Ö, 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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