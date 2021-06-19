Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde şiir okuma ve fıkra anlatma yarışmalarında dereceye giren öğrenciler Kaymakam Armağan yazıcı tarafından ödüllendirildi.

Kaymakam Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya ile birlikte 100. Yıl İlkokulunu ziyaret ettik. 1. sınıf öğrencilerimizle bir araya gelerek öğrencilerimizle bir süre sohbet ettik. 1. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen şiir okuma ve fıkra anlatma yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimize çeşitli hediyeler verdik. Yarışmalarda başarılı olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum'' dedi.

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