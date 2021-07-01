Vali Ali Çelik, vatandaşların taleplerini dinledi

Kütahya'da, pandemi sebebiyle ara verilen Halk Günü Toplantıları başladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik; istek, şikâyet, önerileri dinlemek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlenen Halk Günü Toplantısı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Talep ve sorunlara çözüm üretilmesi için kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Vali Ali Çelik, vatandaşların istek, talep, öneri ve şikâyetlerini dinledi, not aldı.

Taleplerin hızlıca sonuçlandırılması için talimat veren Vali Çelik, her bir konunun takipçisi olacağını söyledi.

Toplantıya Vali Ali Çelik’in yanı sıra Vali Yardımcısı Aydın Börü, Belediye Başkan Vekili İlyas Bahar, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay ile ilgili daire müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.