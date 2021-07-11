Kütahya´da 500 gram metamfetamin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da polis ekiplerince durdurulan bir araçta 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Afganistan uyruklu A.Ö.W. gözaltına alındı.Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Afganistan uyruklu A.Ö.W.´nün bulunduğu otomobil kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada siyah poşet içerisinde 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli A.Ö.W. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-07-11 14:21:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.