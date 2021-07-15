'Bisikletadam' 15 Temmuz şehitleri için 320 kilometre yol katedecek



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, fabrikada tasarımcı olan ve sosyal medyada `Bisikletadam´ olarak tanınan Rıdvan Gülbahar (31), 15 Temmuz şehit ve gazileri için bisikletle Zafer Meydanı´ndan İstanbul´a yola çıktı. Gülbahar, 320 kilometre sürecek turunu Üsküdar´daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı´nda tamamlayacağını belirterek, "15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz için pedallayacağım" dedi.

Sosyal medyada `Bisikletadam´ olarak bilinen Rıdvan Gülbahar, 15 Temmuz darbe girişiminin 5´inci yıl dönümünde, şehit ve gaziler için İstanbul´a kadar bisikletle gitmek için tur rotası hazırladı. 320 kilometre sürecek turuna gece yarısı Kütahya´daki Zafer Meydanı´ndan başlayan Gülbahar´ın yolculuğu, Üsküdar´daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda son bulacak. 15 saat bisiklet üstünde seyahat edeceğini belirten Gülbahar, turu en az molayla ve en kısa sürede tamamlamak istediğini söyledi.

15 Temmuz şehitleri ve gazileri için yola çıktığını anlatan Rıdvan Gülbahar, "Bu turda 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz için pedallayacağım. Umarım bir sıkıntı yaşamadan turumu tamamlarım. Daha önceden tecrübem var. İlk defa yapmayacağım. Bu tur ortalama 320 kilometre sürecek. Kütahya Zafer Meydanı´ndan sırasıyla Bozüyük, İnegöl, Bursa, daha sonra Yalova, feribotla Pendik´e ve ardından Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Anıtı´na varacağım. Rotam dahilinde 15 saatlik bir süre görünüyor. Bu sürede turumu bitirmeye çalışacağım. Bu tur en kısa zamanda en uzun sürede bisiklet sürme denilen ultra sürüş. Ben de bu rotada en az molayla en çok mesafe kat ederek turumu bitireceğim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-07-15 13:18:25



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