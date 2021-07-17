Eski sevgilinin bıçakladığı Halim, 13 gün sonra hayatını kaybetti

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da Tuğba Bahar Türkel´in (28) çıkan tartışmada göğsünden bıçakladığı eski sevgilisi Halim Bayram (38), hastanede 13 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay, 4 Temmuz gecesi 30 Ağustos Mahallesi´nde meydana geldi. Halim Bayram ile konuşmak için evine gittiği eski sevgilisi Tuğba Bahar Türkel arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Türkel, Bayram´ı göğsünden 3 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Yaralı halde evin önüne çıkan Bayram yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşı Halim Bayram´ı aracıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Olayın ardından kaçan Tuğba Bahar Türkel ise polis ekiplerince yakalanıp 4 Temmuz gecesi tutuklandı. Bayram´ın ağır yaralı olarak evden çıktığı anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Halim Bayram, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-07-17 15:03:19
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