Kamyon şoförü cinayetinde 2 kişi daha tutuklandı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara´nın (49) alkollü eğlence mekanın da çıkan kavgada dövülerek öldürülmesiyle ilgili daha önce serbest bırakılan taksici Murat Doğlar ve mekan çalışanlarından Mustafa Özdemir de tutuklandı. Kara cinayetinde tutuklu sayısı 8´e yükseldi.

Kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara, 11 Temmuz gecesi otogarın önündeki kaldırımda ölü bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kara´nın alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldükten sonra 2 taksi şoförü tarafından kaldırıma bırakıldığını belirledi. Cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla eğlence mekanı sahibiyle çalışanlarının da aralarında bulunduğu 6 kişi, `kasten öldürme´ suçundan tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Savcılığı, Kara´yı otogar kaldırımına bırakan ve daha önce serbest bırakılan taksi şoförlerinde Murat Doğlar ile olayla bağlantısı tespit edilen mekan çalışanlarından Mustafa Özdemir´i yeniden gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8´e yükseldi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-07-17 15:15:44



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