Hisarcık Belediyesi'nden müzik etkinliği

Hisarcık Belediyesi tarafından vatandaşların hoşça geçirmeleri için yerel sanatçıların katılımıyla Gençlik Parkında canlı müzik programı düzenlendi.

Gençlik Parkını hınca hınç dolduran vatandaşlar, yöre sanatçılarının seslendirdiği birbirinden hareketli şarkı, türkü ve pop türündeki parçalara eşlik ederek gönüllerince eğlendiler.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Korona virüs sürecinde bunalan halka güzel ve coşkulu bir gece yaşatmak amacıyla canlı müzik programı düzenlediklerini söyledi.

Çalışkan," Halkımızın yoğun ilgi gösterdiği Gençlik Parkındaki müzik etkinliklerimiz devam edecek. İnsanlığın yakasına yapışan bu virüs inşallah en kısa zamanda biter ve halkımız rahat nefes alır" dedi.

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