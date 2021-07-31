Başkan Abdullah Damcı: "Belediye Kütahyaspor 12 branşta mücadele ediyor"

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Kütahya Belediyespor'un, salon ve bireysel spor dalları olmak üzere toplam 12 branşta mücadele ettiğini söyledi.

Belediye Kütahyaspor Voleybol Takımı için yapılan imza törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, inşaat firması yetkilisi Şaziye Körkuyu katıldı.

Kütahya Belediyespor'un salon ve bireysel spor dalları olmak üzere 12 branşta mücadele ettiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı ise, " Bugün burada 2 ay önce 1.lige yükselen voleybol takımımız ile inşaat arasında reklam anlaşması için bir araya geldik. Firma, bu yıl mücadele edeceğimiz 1.ligde bize destek verecek. Firmanın voleybol takımıza verdikleri bu destek için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Firma yetkilisi Şaziye Körkuyu, " Türkiye'de ve Kütahya'da inşaat sektörünün önde gelen firmalarından bir tanesi olarak, Kütahya Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı'na maddi ve manevi katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Spora yapacağımız desteğin, voleybola yapacağımız desteğin Kütahya'nın geleceğine, gençlerimizin geleceğine destek olarak görmekle birlikte, bu desteğe kulüp yöneticileri ve sporcularımızdan en iyi şekilde karşılık geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

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