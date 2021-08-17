Başarılı personellere belge verildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline Kaymakamlık tarafından başarı belgesi verildi.

Altıntaş Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Taşpınar, yaptığı açıklamada, ''Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs salgını mücadelesi kapsamında ilçemizde salgının en aza indirilmesi adına, mesai saati gözetmeksizin personellerimiz gayret göstermiştir. Sunmuş oldukları katkıları, üstün gayret ve özverili çalışmaları nedeniyle, kurum personelimiz Kudret Pınar ve Kayriye Görgülü'ye Altıntaş Kaymakamlığı tarafından başarı belgesi takdim edilmiştir'' ifadelerini kullanıldı.

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