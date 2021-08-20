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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kur'an-ı Kerim'e geçiş töreni

İHA

Kur'an-ı Kerim'e geçiş töreni

Kütahya'nın 80 Evler Kur'anı Kerim Kursu'nda, Kuranı Kerim'e geçiş programı gerçekleştirildi.
Kuranı Kerim'e geçiş programında çocuklar kendilerini izlemeye gelen ailelerine sevinçli anlar yaşattı. Öğrenciler ezberledikleri ayet ve hadisleri okuyup katılımcılara duygulu anlar yaşattı.
Kuranı Kerim'e geçiş programına katılan Kütahya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman, öğrencileri tebrik ederek, kendilerine pasta ikram etti.

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