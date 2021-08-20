DPÜ GSF Özel Yetenek Sınavları tamamlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin 2021 Yılı Özel Yetenek Sınavları sona erdi.

Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Güzel Sanatlar Fakültesinin dersliklerinde düzenlenen sınavlara 12’si engelli öğrenci olmak üzere 607 öğrenci başvuruda bulundu. Sabah saatlerinde fakülteye gelen öğrenciler salgın önlemlerine dikkat edilerek ve ateş ölçümleri yapılıp sınıflarına alındı.

Sınav öncesinde Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, sınıflarda incelemelerde bulundu ve adaylarla kısa bir süre sohbet etti.

Sınav salon başkanları eşliğinde imgesel bir konunun betimlenmesinin beklendiği ve bir saat süren sınavda öğrenciler kendilerine verilen soruya bağlı kalarak kara kalem tekniğiyle çizdikleri çalışmalarıyla 20212022 Akademik Yılı’nda fakültenin kabul edeceği 160 öğrenciden biri olmak için ter döktüler.



“Sınav sonuçları fakülte tarafından duyurulacak”

Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Sınavlarının sonuçları, farklı üniversitelerde görev yapan kurul üyeleri tarafından değerlendirmesinin ardından fakültenin internet sitesinden duyurulacak.

Kesin kayıt hakkı kazanan asil adayların kayıtları 2426 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kontenjan açığı olması durumunda yedek listede yer alan adaylar 31 Ağustos 16 Eylül 2021 tarihleri arasında açık kalan kontenjanlara ön başvuru yapabilecek.

Adaylar kayıt süreciyle ilgili ayrıntılı bilgiye fakültenin internet sitesi ve sosyal medya sayfalarından ulaşabilecek.

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