Belediye Kütahyaspor dolu dizgin

Afyonkarahisar’da kamp dönemini sürdüren Belediye Kütahyaspor, ikinci hazırlık maçını TFF 2. Lig takımı Kahramanmaraşspor ile oynadı. Mavişimşekler maçtan 41’lik net bir skorla ayrıldı.

Yeni sezonda yeni teknik heyet ve futbolcu kadrosuyla şampiyonluğu hedefleyen Belediye Kütahyaspor, sezon öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdürüyor. Kamp programı içinde yer alan hazırlık maçlarının ikincisini Kahramanmaraşspor ile oynayan Belediye Kütahyaspor, sahadan güzel ve baskılı futbolu ile 41 galip ayrıldı. Son düdüğe kadar gol arayan MaviŞimşeklere galibiyeti getiren golleri, İbrahim Konuksever, Muhammed Arslantaş (2) ve Muhammed Enes Gök kaydetti.

Alınan galibiyet teknik heyet ve taraftarların yüzünü güldürürken, Belediye Kütahyaspor iki hazırlık maçı daha yapacak.

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