Kozluca köyünde su sıkıntısı

Kütahya merkeze bağlı Kozluca köyü sakinleri, yaklaşık 2 ay önce bölgede yaşanan sel felaketi sonrası köye su sağlayan depoda arıza meydana geldiğini, 2 aydır römorklarla ve el arabalarıyla çeşmeden evlerine su taşıdıklarını söylediler.

Vatandaşlar, İl Özel İdaresi'nin tankerle su getirdiğini, ancak gelen suyun köyün dörtte birine ancak yettiğini ifade ettiler.

Köylüler, il Özel İdaresi yetkililerinin depo tamiri için ihale yaptığını, ancak 2 aydır hiç bir çalışma yapılmadığını dile getirdiler.

Kozluca köyünde 362 kişinin yaşadığı belirtildi.

Aynı bölgede bulunan İnli köyünün de çöplerinin uzun süredir toplanmadığını ileri sürülmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.