Bekir Avlupınar Caddesi'nde sona doğru

Kanal Kütahya projesinin ilk etabı olarak geçtiğimiz aylarda Bekir Avlupınar Caddesi'nde başlatılan yayalaştırma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Proje alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Bekir Avlupınar Caddesi'nin tamamlandığında şehrin yeni cazibe merkezi olacağını söyledi.

Kafelerin ve öğrenci yurtlarının yoğunlukta olduğu Bekir Avlupınar Caddesi'nde başlayan yayalaştırma projesi son hızı ile devam ediyor. Kanal Kütahya projesinin ilk etabı olarak projelendirilen caddede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, caddenin yeni cazibe merkezi olacağını belirtti.

Cadde esnaflarıyla görüşüp taleplerini dinleyen Başkan Işık, “Bekir Avlupınar Caddemizin yayalaştırma projesi kapsamında yapılan işleri yerinde incelemek üzere yüklenici firmamızın temsilcisi ile beraberiz. Nasip olursa Eylül ayı sonuna yetişecek şekilde yoğun bir çalışma devam ediyor. Burası tamamlandığında, şehrimizin cazibe merkezlerinden bir tanesi olacak. Çok güzel bir projeyi bu sene Kütahyalı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Şuanda yer altı zemin etüdü ve diğer alt yapı çalışmaları tamamlandı. Üst yapı çalışmalarında parke taşı döşeme, renkli asfalt ve diğer regülasyon alanlarında ki çalışmalarda önümüzdeki günlerde hızla tamamlanıp, şehrimizin ve özellikle üniversite öğrencileri geldiğinde yoğun bir kullanım olacak şekilde hizmete açılacak. Emeği geçen herekse teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Işık, esnaflara hayırlı işler dilerken, caddede çalışan yüklenici firma çalışanlarına da kolaylıklar diledi.

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