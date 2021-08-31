Kütahya'da deprem Vali Çelik’ten deprem sonrası açıklama Kütahya Valisi Ali Çelik: “Can ve mal kaybı yok”

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0’lık deprem sonrasında açıklama yapan Vali Ali Çelik, can ve mal kaybı olmadığını belirtti.

Merkez üssü Kütahya’nın Altıntaş ilçesi olan 5.0 şiddetindeki deprem, saat 14.04’de meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, Afyonkarahisar ve Eskişehir’de de hissedildi. Deprem sonrasında vatandaşlar kendilerini dışarıya attı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, depremde şu ana kadar kendilerine intikal eden bir ihbarın olmadığını ifade etti. Vali Çelik son durum hakkında, “Meydana gelen depremde şu ana kadar bir yıkım yaralanma intikal etmedi. Şu ana kadar olumsuz bir geliş yok. Can ve mal kaybı yok” dedi.

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