AK Parti'den aşure ikramı

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AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı'nca yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edildi.

AK Parti Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile birlikte aşure etkinliğine katılarak vatandaşlara aşure dağıtan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, katkılarından dolayı Kadın Kolları İl Başkanı Melek Mankan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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