Kütahya’da “Seramorium 43” projesi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü Tavşanlı Şefliği sorumluluk sahası Topuk Yaylası Tabiat Parkı'nda 30 katılımcıya TÜBİTAK’ın 'Seramorium 43' projesi kapsamında biyolojik çeşitlilik hakkında bilgi verildi.

Konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Doğa Turizmi Etkinlikleri kapsamında Şube Müdürlüğümüz Tavşanlı Şefliği sorumluluk sahalarından Topuk Yaylası Tabiat Parkı'nda Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinin yürüttüğü TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesi tarafından desteklenen Seramorium 43 projesi kapsamında Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden gelen 30 katılımcıyı ağırladık. Sahamızda katılımcılara DPÜ Akademisyenleri tarafından Biyolojik çeşitlilik hakkında bilgi verildi” denildi.

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