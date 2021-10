Kütahya’da LGS okul bazlı değerlendirme raporu hazırlandı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından Okul Bazlı Değerlendirme Raporu hazırlandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “ Ortaokulların ve imam hatip ortaokullarının 4 yıllık LGS performansları ayrıntılı bir şekilde incelenerek "2021 Yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Okul Bazlı Değerlendirme Raporu" ismiyle her okula özel kitapçık hazırlandı. Raporların oluşturulması ve bununla ilgili yapılan planlar konusunda, Müdürlüğümüz Germiyan Toplantı Salonunda, ortaokul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mehmet Zorlu konu hakkında bilgi verdiler. Toplantının sonunda her okul müdürüne kendi okulunun okul değerlendirme raporu tebliğ edildi” denildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, başarının artırılması konusunda bir planlama çalışması yapıldığını ifade etti. Her okulun karnesi denilebilecek değerlendirme raporlarının okullar tarafından incelenmesini, derslerdeki başarı durumlarının irdelenip değerlendirilmesini gerektiğini belirten Müdür Hasan Başyiğit, inceleme ve değerlendirmelerin sonucunda yapılması gereken iş ve işlemlerin bir plan dahilinde gerçekleştirilmesini istedi.

Müdür Başyiğit, bu konuda 2022 LGS Hazırlık Programı Eylem Planı da hazırladığını ve bu planda okulların yapacağı iş ve işlemlerin yer aldığını belirtti.

