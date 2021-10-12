Hisarcık’ta döküntü elma alımları başladı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Hisarcık ilçesinde döküntü elma alımlarına başlandığı bildirildi.

Döküntü elma fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 40’lık bir artış olduğunu söyleyen tüccar Hakkı Ünal,” Geçen yıl döküntü elmanın kilosu 50 kuruş idi, bu yıl ise 70 kuruştan alım yapıyoruz. Bu yıl yöremizde elma rekoltesi yüksek. Üreticiler hasattan önce dibine düşen elmaları toplayıp ya yaş olarak, ya da doğrayıp kuruttuktan sonra kurusunun kilosunu 4 TL’den satarak değerlendirmektedir. Üreticilerden satın aldığımız döküntü elmaları İzmir’deki meyve suyu fabrikalarına gönderiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.