43 Ülkeden 43 öğrenci Kütahya’yı geziyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi (DPÜ ULMER) tarafından uluslararası öğrencilerin oryantasyon faaliyetleri kapsamında Çavdarhisar ve Gediz ilçelerine gezi gerçekleştirildi.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle “43 Farklı Ülkeden 43 Öğrenci Kütahya’yı Geziyor” sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında uluslararası öğrenciler, ilk olarak Çavdarhisar Aizanoi Antik kentini ziyaret ettiler. Bölgenin tarihi ile Dumlupınar Üniversitesinin yürüttüğü kazı çalışmaları hakkında bilgilendirilen öğrenciler, antik kentteki anıtlarla fotoğraflar çektirdiler.

Çavdarhisar’ın ardından Gediz’i ziyaret eden öğrenciler, burada Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk tarafından makamlarında ağırlandılar. Gediz’deki fabrikaların üretim tesislerini de ziyaret eden öğrenciler son olarak Murat Dağı ve Gediz Meslek Yüksekokulunda hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Kütahya’ya döndüler.

Düzenlenen gezi hakkında bir açıklama yapan DPÜ ULMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Han, “Bu organizasyonda hem ziyaret ettiğimiz kurumların yöneticilerinden, hem de programa katılan öğrencilerimizden sıkça memnuniyet ifadeleri duyduk. Bu durum bu tür etkinliklerin devam etmesi konusunda bizleri daha da teşvik etti. Uluslararası öğrencilerimize Kütahya’yı her yönüyle tanıtma programlarımız devam edecek ve onları Kütahya’nın kültür elçileri olarak mezun edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.