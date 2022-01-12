Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar göreve başladı

Balıkesir Orman Bölge Müdürü iken Kütahya Orman Bölge Müdürü olarak atanan Birol Dündar, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğündeki görevine başladı.

Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürleri tarafından karşılandı. Tek tek Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü idari personeli ile tanışan Bölge Müdürü Dündar, daha sonra Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı, Halil Karademir ve Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem ile Bölge Müdürlüğü makamında bir araya geldi.

Sıcak karşılama için kendilerine teşekkür eden Bölge Müdürü Dündar, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda Şube Müdürleri ve İşletme Müdürleri ile kısa bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Kütahya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Birol Dündar, güzel işlere imza atmak için ekip olarak çalışmanın önemine değindi ve ancak herkes işini en iyi şekilde yaparsa, güzelliklerin ortaya çıkacağını söyledi.

Dündar, “ Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde çalışmalara başlamadan önce daha önceki süreci bilmek gerekiyor. Şube Müdürlerimiz yol gösteren durumunda. Varsa sıkıntıları çözmek, eksikliklerimizi tamamlamak gerekiyor. Ancak böylelikle en iyisini ve en güzelini yapabiliriz. Şube Müdürlerimiz ve İşletme Müdürlerimizden sunu şeklinde yaptıkları çalışmaları alalım ki, nerede olduğumuzu, programlarımızı, gerçekleşmelerimizi ve bunun sonucunda nasıl bir yol çizeceğimizi bilelim. Sonrasın da ise ekip olarak start verelim, Kütahya için başarılı çalışmalara imza atalım” şeklinde konuştu.

Bölge Müdür Yardımcıları, Şube ve İşletme Müdürlerine nazik karşılamaları için teşekkür eden Bölge Müdürü Birol Dündar, tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.

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