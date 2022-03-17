Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimler Sınavı'nda Kütahya’yı Pazarlar Ortaokulu temsil edecek

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimler Sınavı'nda (TIMSS) Kütahya’yı Pazarlar Ortaokulu temsil edecek.

TIMSS 2023 pilot uygulamasında Türkiye’de 30 okuldan birnin de Pazarlar Ortaokulu oldu belirtildi. Pazarlar Ortaokulu, nisan ayında yapılacak olan sınavda Kütahya’yı temsil edecek.

Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, "TIMSS 2023 pilot uygulamasında Türkiye’de 30 okuldan bir tanesi İlçemiz Pazarlar Ortaokuludur. Pazarlar Ortaokulu Nisan ayında yapılacak olan sınavda Kütahya’yı temsil edecek olan tek okuldur. Öğrenci başarısındaki eğilimleri 1995 yılından beri değerlendiren TIMSS, 4 yıllık döngülerle uygulanmaktadır. TIMSS verisi matematik ve fen öğretimi ve öğrenimi ile ilgili olarak Dünya genelindeki ülkelere eğitim politikalarını iyileştirme sürecinde kanıta dayalı kararlar almalarını sağlıyor. TIMSS, fen ve matematik alanlarında öğrenci başarısını değerlendirmeye yönelik uluslararası bir durum belirleme çalışmasıdır. Kendilerine şimdiden başarılar dileriz. Bu çerçevede TİMSS Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması bilgilendirme toplantısı, Kütahya'dan Türkiye’yi temsil edecek olan Pazarlar Ortaokulunda yapıldı” dedi.

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