Aslanapa’ya yeni su deposu

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Pınarbaşı Mahallesine yeni yapılacak olan, içme ve kullanma suyu deposu ile terfi hattı ihalesinin yapılarak, sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Pınarbaşı Mahallesine Pınarbaşı Mahallesine yeni yapılacak olan 100 metreküp kapasiteli içme ve kullanma suyu deposu ile terfi hattı ihalesinin yapılarak, sözleşmesinin imzalandığını ve ilgili firmaya yer teslimi yapıldığını söyleyerek, Pınarbaşı Mahallesine hayırlı olmasını diledi.

İçme ve kullanma suyu deposu ile terfi hattının 120 takvim gününde tamamlanması planlanıyor.

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