Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencileri Gediz’de kurum ziyareti gerçekleştirdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Şaphane Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü öğrencileri akademik ve mesleki bilgilerini arttırmak için Gediz ilçesinde bulunan Sosyal hizmet kurumlarını ziyaret etti.

Sosyal hizmet uygulamaları çerçevesinde yapılan kurum ziyaretleri boyunca Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Demirdağ ve Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Güner Yiğit ve Meslek Elemanları; öğrencilerle yakından ilgilenerek mesleki gelişimleri için birçok konuda bilgilendirme gerçekleştirdiler.

Öğrenciler tarafından, kurum ziyaretleri programı boyunca başta Gediz Kaymakamlığı ve ilgili birimleri olmak üzere Gediz SYDV ve Gediz Sosyal Hizmet Merkezinin çalışma alanları yerinde ve uygulamalı olarak gözlemlendi ve kurum profesyonelleri tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

27 kişilik Sosyal Hizmet ikinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde düzenlenen programda öğrencilere danışmanlık yapan Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Salih Kalkan, “Öğrencilerin bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek ve yaparak yaşayarak öğrenme amacı taşıyan kurum gezilerinin, öğrenciler için bundan daha fazla anlamı olduğu malumunuzdur. Kurum Gezileri yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenmenin yanı sıra unutulmaz deneyimler ve hatıralar edindikleri zamanlar demektir” diye konuştu.

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