Kütahya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonları

Kütahya Merkez ve Aslanapa ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonlarda 1 adet el yazması Kuranı Kerim, Osmanlı döneminden kalma olduğu değerlendirilen 1 adet tarihi av tüfeği ve 1 adet gümüş sikke ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez ve Aslanapa ilçelerinde yapılan 2 ayrı operasyonda, 1 adet el yazması Kuranı Kerim, Osmanlı döneminden kalma olduğu değerlendirilen 1 adet tarihi av tüfeği, 1 adet gümüş sikke, 2 adet detektör, 3 adet yeraltı sinyal görüntüleme cihazı, 6 adet el detektörü, 1 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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