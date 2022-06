Pazarlar Halk Eğitimi Merkez 'Kurslardan yararlanmada' il birincisi oldu

Kütahya’nın Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi'nin, 'Kurslardan yararlanmada' oranlarına göre Kütahya merkez ilçe dahil Ocak ayında il ikincisi, Şubat, Mart ve Nisan aylarında il birincisi olduğu bildirildi.

Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, “Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi olarak 20212022 EğitimÖğretim yılında, kurum personelimizin özverili çalışmasıyla İlçemizde toplumumuzun her seviyesinde bireylere ulaşarak 136 kurs faaliyeti düzenledik. Bu kurslarımızın bin 900 kursiyer faydalandı ve 762 kursiyerimiz belge almaya hak kazanmışlardır. Programlarımızdan faydalanan kursiyerlerimizi tebrik ediyor, hayatlarının her anında katıldıkları faaliyetlerden öğrendikleri kazanımları en iyi şekilde değerlendirmelerini temenni ediyorum” dedi.

'Hayat Boyu Öğrenme' faaliyetleri çerçevesinde il genelinde birinci olduklarını belirten Müdür Çalışkan, “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzce paylaşılan istatistiklere göre nüfusumuza oranla kursiyerlerin hayat boyu öğrenmeden faydalanma oranına göre Merkez ilçe dahil 13 ilçede Ocak ayında il ikincisi, Şubat Mart ve Nisan aylarında il birincisi olduk. Diğer aylarda da il birinciliğini kaybetmeyeceğiz. Bizlere her konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Kaymakamımız Mehmet Soylu’ya, Belediye Başkanımız Bilal Demirci’ye, İlçe Milli Eğitim Müdürüme, Okul ve Kurum Müdürü arkadaşlarıma, kurum personelime ve öğretmen ile usta öğretici arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.