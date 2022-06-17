Bölge Müdürü Kılıç’tan Kaymakam Soylu’ya ziyaret

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Tapu ve Tapu Kadastro 17. Bölge Müdürü Cevdet Kılıç Kütahya’nın Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Pazarlar Kaymakam Mehmet Soylu ve Tapu ve Tapu Kadastro Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, İlçedeki tapu ve kadastro alanında yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Kaymakam Soylu, teşekkür ederek çalışmalarda başarılar diledi.

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