Emet Yöresel Ürünler El Sanatları Festivali 9 gün sürecek

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından düzenlenen Birinci Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali, Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Mehteran ekibi eşliğinde Emet Belediyesi önünde başlayarak Emet Termal Otelde sona eren yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Vali Ali Çelik, yürüyüş boyunca vatandaşları selamlayarak çiçek takdim etti.

Festivalin açılışında yaptığı konuşmada, 1. Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali’nin Emet tarihinin en büyük festivali olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Gazi Emet yeraltı kaynakları, yer üstü doğal güzellikleri, doğal organik ürünleri, lezzetleriyle, kadirşinas, misafirperver halkı ile Anadolu’nun şirin bir ilçesidir. Şu dönemlerde önemini hassasiyetle vurguladığımız, “üretim, üretim” diye bağırdığımız, lakin tanıtım ve pazarlama olmadıktan sonra üretimin pek fayda etmediği bir dönemdeyiz. Bizlerde Gazi Emet’imizde bu güne kadar üretimleri gerçekleştirilmiş veya yer altı kaynakları olan, doğal güzellikleriyle tarihe damga vuran Kurtuluş Savaşında Gazilik unvanını hak eden bir ilçenin hizmetkarı olarak sizlere sesleniyorum” dedi.



“Her güne özel tema belirlendi”

9 gün 9 gece sürecek festivalde ilçenin değerlerine özel her güne farklı bir tema belirlendiğini kaydeden Doğan, “ Festivalin ilk günün teması “Türk Dünyası” olarak belirlendi, “Yörükler ve Türkmenler Günü” adı altında etkinlikler yapılacak. Gazi Emet’imizi, ürünlerimizi ve doğal güzelliklerimizi en iyi şekilde tanıtmayı ve sizleri de birer kültür elçisi olarak uğurlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Potansiyelimizi açığa çıkaracak insan kaynağına sahibiz”

Vali Ali Çelik, festival açılışında yaptığı konuşmada Kütahya’nın potansiyelini açığa çıkaracak insan kaynağına sahip olduğunu, ihtiyaç duyulan enerjinin ise festivaller ve etkinliklerle ortaya çıkacağını dile getirdi.

Çelik, “Kütahya’mızın tanıtıma ihtiyacı var. Festival, açılış ve bir araya gelmelerin mantığı da bu. Hem kendi aramızdaki iş birliğini ve birlikteliği güçlendirmek hem de buradan aldığımız güçle yapabileceklerimizi hem ülkemiz genelinde hem de uluslararasında tanıtmak” diye konuştu.



“Emet’in kalkınması Kütahya için çok değerli”

Emet’in gelişmesi ve kalkınmasının Kütahya için çok değerli olduğuna vurgu yapan Vali Çelik, “Dünya bor rezervinin yüzde 70’ine yakınının EmetHisarcık’ta. Eti Maden İşletmeleri altyapının geliştirilmesi anlamında da ciddi yatırımlar yapıyor. İlimizdeki en büyük yatırım kalemlerinden biri. Devletimizin bu anlamdaki bakışı çok net. Yerelde de hem yerel yönetimler hem de kıymetli hemşehrilerimizin katkılarıyla diğer potansiyelleri de açığa çıkarabilmeliyiz. Jeotermal kaplıca turizminde ciddi anlamda zenginliğimiz var. Bunu büyütmek de en önemli sorumluluklarımızdan biri. Umarım yatırımlar Emet’imizin kalkınmasına, gelişimine katkı sunar. Emet’imizin kalkınması Kütahya’mız açısından da çok değerli” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çelik ve protokol üyeleri yöresel ürün ve geleneksel el sanatların satışa sunulduğu stantları ziyaret edip bilgiler aldılar. Daha sonra Kırgızların çadır alanını ziyaret eden Vali Çelik ve beraberindeki heyet, Kırgızların mili danslarını izledi. Kırgızlarla sohbet eden Vali Çelik, kendilerini Emet’te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.



“Vali Çelik, ok attı”

Okçuların gösterilerini de izleyen Vali Çelik, ok attı. Gençleri tebrik eden Vali Çelik, katılacakları turnuva ve yarışmalarda başarı diledi.

