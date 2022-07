Gediz’de Tarhana Festivali hazırlıkları sürüyor

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Belediye tarafından ilçenin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik olarak her yıl gerçekleştirilen ve pandemi nedeniyle ara verilen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali 24 Temmuz31 Temmuz tarihleri arasında Adnan Menderes Kültür Parkında düzenlenecek.

Gediz’in kültürel mirasına sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarmak, ilçe turizm merkezlerinin tanıtımını yapmak amacıyla düzenlenen Tarhana Festivali yine dolu dolu etkinlik takvimine sahip. 24 Temmuz Pazar günü Adnan Menderes Kültür Parkında saat 16.00’da açılışı yapılacak olan Tarhana Festivalinin ilk gününde sanatçı Derya Uluğ Amfi Tiyatro da Gediz Halkıyla buluşacak.

Merakla beklenen ve kadınların yanında erkelerinde yarışmacı olarak katıldıkları Tarhana Pişirme Yarışması 25 Temmuz Pazartesi günü saat 21.30’da Festival Alanı içerisinde düzenlenecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Toplu Sünnet etkinlikleri bu sene 29 Temmuz Cuma günü Belediye Kültür Salonunda düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda sünnet olan çocuklar karagöz, animasyon ve hediyeler ile sevinecek, eğlenecek ve unutulmayacak bir gün yaşayacaklar.

Etkinlik takvimine göre 25 Temmuz’da Hayrettin Terzi, 26 Temmuz’da Zeki Uçkan, 27 Temmuz’da TRT Müzik Canlı yayınlanacak Alaturka Akşamlar, 28 Temmuz Ömer Faruk Bostan, 31 Temmuz Pazar günü ise Musa Göçmen Senfoni Orkestrası sahne alacak.

29 Temmuz Cuma günü ise Çocuk Şenliği gerçekleştirilecek.

Etkinlik takvimi haricinde Festival süresinde vatandaşlar alışveriş yapabilecekler ve bu güzel yaz tatili günlerinde gönüllerince eğlenebilecekler.

