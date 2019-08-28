Kuveyt 'e yüksek maaşla sağlık personeli alınacak. 15 Aralık 2019 günü hasta kabulüne başlayacak olan Al-Surra Hospital adlı hastane ,farklı kadrolara sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Peki Başvuru şartları neler? Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte personel alımı detayları...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Al-Surra Hospital adlı hastaneden konu ile ilgili yapılan açıklamada, ilana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşımaları gerektiğine yer verildi:

Başvuru tarihi itibarı ile 18 yaşını doldurmuş olmak

Açık pozisyonlarda belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak ve belgelendirebilmek

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik görevini tamamlamış olmak veya muaf olmak veya en az 1 (bir) yıl ertelem iş olmak

olmak Aktif göreve başlamadan verilecek olan hızlandırılmış dil kursuna (adayın hastanemiz bünyesinde işe başlayışı yapıldıktan sona hızlandırılmış dil eğitimi ve hastane oryantasyon eğitimi Kuveyt de başlayacaktır) katılım için bir engeli olamamak

24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut hastalığı bulunmamak

Haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde, ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma şartını kabul etmek ve vardıyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak (gebelik vb özel durumlar hariç tutulmuştur)

BAŞVURU DETAYLARI

Başvuruları olumlu sonuçlanan adaylarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

03.11.2019 tarihi itibarı ile hastanemiz bünyesinde işe başlayışları yapılacak olup, aynı tarihte hızlandırılmış dil kursu ve hastane uyum eğitimleri Kuveyt'te başlayacaktır

İşe başlayışları yapılan yardımcı sağlık personeli maaşları, bütün vergi ve diğer kesintilerden sonra (NET ),asgari 950 KWD (3150 USD) 'den başlayacaktır

Çalışma izni hastanemiz tarafından alınacaktır ve Kuveyt'e ilk gidiş biletleri hastanemiz tarafından karşılanacaktır

30 gün ücretli izin hakkı , işe başlayış tarihinden itibaren 6 ay sonra kullanılabilecektir

Yılda 1 (bir) sefer olmak üzere menşei ülkelerine gidiş - dönüş uçak bileti ücretsiz olarak hastanemiz tarafından karşılanacaktır

Özel geniş kapsamlı sağlık sigortası hastanemiz tarafından yapılacaktır

Her ay sözleşmedeki net maaşa ek olarak verilecek prim 60 KWD(200 USD) olacaktır

2(iki)veya 3(üç) kişilik paylaşımlı lojmanlar hastanemiz tarafından işe başlayışı yapılan bütün personele ücretsiz sağlanacaktır

Yılda 2 (iki) kez olmak üzere, alt üst forma takımı hastanemiz tarafından sağlanacaktır

Diğer bilgilendirmeler ve özel şartlar, başvuruları olumlu sonuçlanan adaylara e posta ile gönderilecek sözleşmede yer almaktadır

NOT: Yabancı dil bilgisi aranmamaktadır. En az b2 ingilizce veya arapça dil sertifikası olmayan bütün adaylara, tarafımızdan yabancı dil eğitimi verilecektir.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Hemşire - 650

LİSE , ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde Hemşirelik eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak

Anestezi teknikeri - 45

LİSE , ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde anestezi teknikerliği eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak, en az 6 ay deneyime sahip olmak

Ameliyathane teknikeri - 45

ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde ameliyathane teknikerliği eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak

Laboratuvar teknikeri - 30

LİSE ,ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde laboratuvar teknikleri eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak, en az 6 ay deneyime sahip olmak

Radyoloji teknikeri - 30

ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde radyoloji teknikerliği eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak

Ebe (kadın) - 25

LİSANS ebelik eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 6 ay deneyime sahip olmak

Ağız ve diş sağlığı teknikeri - 20

ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde Ağız ve diş sağlığı teknikerliği eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak

Diyaliz hemşiresi - 40

LİSE , ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde Hemşirelik eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay diyaliz hemşireliği deneyimine sahip olmak

Bilgi işlem personeli - 150

LİSE , ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak, en az 6 ay deneyimine sahip olmak, B2 DÜZEYİNDE İNGİLİZCE DİL BİLGİSİNE SAHİP OLMAK

Saç ekim uzmanı - 7

Saç ekimi sertifikasına sahip olmak, en az 1 yıl deneyime sahip olmak

Perfüzyonist - 9

ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde perfüzyon teknikleri eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 2 yıl deneyime sahip olmak

Fizyoterapist - 31

ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak

Patoloji teknikeri - 10

ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde patoloji teknikleri eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak

Acil tıp teknisyeni ve Paramedik - 65

LİSE düzeyinde acil tıp teknisyenliği veya ÖNLİSANS düzeyinde paramedik, ilk ve acil yardım eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak

Biyolog - 10

LİSANS düzeyinde biyoloji eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, sağlık kurumu laboratuvarlarından en az 6 ay deneyime sahip olmak

Odyometri teknikeri - 10

ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde odyometri teknikleri eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak

Diş protez teknikeri - 5

ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde diş protez teknikleri eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak