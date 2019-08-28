Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSosyal Güvenlik

Kuveyt'e 20 Bin TL maaşla 1182 personel alımı! Başvuru şartları neler? Hangi kadrolardan alım yapılacak?

Kuveyt'te 20 bin TL maaşla özel bir hastane personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Peki Kuveyt personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte personel alımı detayları...

Personel alımı

Kuveyt 'e yüksek maaşla sağlık personeli alınacak. 15 Aralık 2019 günü hasta kabulüne başlayacak olan Al-Surra Hospital adlı hastane ,farklı kadrolara sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Peki Başvuru şartları neler? Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte personel alımı detayları...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Al-Surra Hospital  adlı hastaneden konu ile ilgili yapılan açıklamada, ilana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşımaları gerektiğine yer verildi:

  •  Başvuru tarihi itibarı ile 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Açık pozisyonlarda belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak ve belgelendirebilmek
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
  • Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik görevini tamamlamış olmak veya muaf olmak veya en az 1 (bir) yıl ertelem olmak
  • Aktif göreve başlamadan verilecek olan hızlandırılmış dil kursuna (adayın hastanemiz bünyesinde işe başlayışı yapıldıktan sona hızlandırılmış dil eğitimi ve hastane oryantasyon eğitimi Kuveyt de başlayacaktır) katılım için bir engeli olamamak
  • 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut hastalığı bulunmamak
  • Haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde, ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma şartını kabul etmek ve vardıyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak (gebelik vb özel durumlar hariç tutulmuştur)

BAŞVURU DETAYLARI

Başvuruları olumlu sonuçlanan adaylarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

  • 03.11.2019 tarihi itibarı ile hastanemiz bünyesinde işe başlayışları yapılacak olup, aynı tarihte hızlandırılmış dil kursu ve hastane uyum eğitimleri Kuveyt'te başlayacaktır
  • İşe başlayışları yapılan yardımcı sağlık personeli maaşları, bütün vergi ve diğer kesintilerden sonra (NET ),asgari 950 KWD (3150 USD) 'den başlayacaktır
  • Çalışma izni hastanemiz tarafından alınacaktır ve Kuveyt'e ilk gidiş biletleri hastanemiz tarafından karşılanacaktır
  • 30 gün ücretli izin hakkı , işe başlayış tarihinden itibaren 6 ay sonra kullanılabilecektir
  • Yılda 1 (bir) sefer olmak üzere menşei ülkelerine gidiş - dönüş uçak bileti ücretsiz olarak hastanemiz tarafından karşılanacaktır
  • Özel geniş kapsamlı sağlık sigortası hastanemiz tarafından yapılacaktır
  • Her ay sözleşmedeki net maaşa ek olarak verilecek prim 60 KWD(200 USD) olacaktır
  • 2(iki)veya 3(üç) kişilik paylaşımlı lojmanlar hastanemiz tarafından işe başlayışı yapılan bütün personele ücretsiz sağlanacaktır
  • Yılda 2 (iki) kez olmak üzere, alt üst forma takımı hastanemiz tarafından sağlanacaktır
  • Diğer bilgilendirmeler ve özel şartlar, başvuruları olumlu sonuçlanan adaylara e posta ile gönderilecek sözleşmede yer almaktadır

NOT: Yabancı dil bilgisi aranmamaktadır. En az b2 ingilizce veya arapça dil sertifikası olmayan bütün adaylara, tarafımızdan yabancı dil eğitimi verilecektir.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Hemşire - 650

LİSE , ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde Hemşirelik eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak

Anestezi teknikeri - 45

LİSE , ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde anestezi teknikerliği eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak, en az 6 ay deneyime sahip olmak

Ameliyathane teknikeri - 45

ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde ameliyathane teknikerliği eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak

Laboratuvar teknikeri - 30

LİSE ,ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde laboratuvar teknikleri eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak, en az 6 ay deneyime sahip olmak

Radyoloji teknikeri - 30

ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde radyoloji teknikerliği eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak

Ebe (kadın) - 25

LİSANS ebelik eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 6 ay deneyime sahip olmak

Ağız ve diş sağlığı teknikeri - 20

ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde Ağız ve diş sağlığı teknikerliği eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak

Diyaliz hemşiresi - 40

LİSE , ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde Hemşirelik eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay diyaliz hemşireliği deneyimine sahip olmak

Bilgi işlem personeli - 150

LİSE , ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak, en az 6 ay deneyimine sahip olmak, B2 DÜZEYİNDE İNGİLİZCE DİL BİLGİSİNE SAHİP OLMAK

Saç ekim uzmanı - 7

Saç ekimi sertifikasına sahip olmak, en az 1 yıl deneyime sahip olmak

Perfüzyonist - 9

ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde perfüzyon teknikleri eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 2 yıl deneyime sahip olmak

Fizyoterapist - 31

ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak

Patoloji teknikeri - 10

ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde patoloji teknikleri eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak

Acil tıp teknisyeni ve Paramedik - 65

LİSE düzeyinde acil tıp teknisyenliği veya ÖNLİSANS düzeyinde paramedik, ilk ve acil yardım eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak

Biyolog - 10

LİSANS düzeyinde biyoloji eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, sağlık kurumu laboratuvarlarından en az 6 ay deneyime sahip olmak

Odyometri teknikeri - 10

ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde odyometri teknikleri eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak

Diş protez teknikeri - 5

ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde diş protez teknikleri eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sigortalı çalışan kadın sayısı arttı
SOSYAL GÜVENLİK666 bin sigortalı erkek işsiz kaldı
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
SOSYAL GÜVENLİKSonuçlar için heyecan dorukta!
SGK 6 ay sonra açıkladı! Zorunlu sigortalı tanımı değişti - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKSigortalı çalışan sayısı ne kadar azaldı?
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak! İşte TCMB'nin personel alımı için şartları
SOSYAL GÜVENLİKMerkez Bankası 15 araştırmacı alacak!
Türkiye ILO’nun 190 sayılı sözleşmesine öncülük etmeli
SOSYAL GÜVENLİKİşyerinde taciz ve şiddete son
Son dakika! KRİTİK GÜN! Memur zammı ne kadar olacak?
SOSYAL GÜVENLİKMemur zammı için kritik gün
DİKKAT! Askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması yapacaklar dikkat - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKAskerlik, doğum, yurt dışı borçlanması yapacaklar ...
Göreve iade edilen memurlara yüksek vergi şoku
SOSYAL GÜVENLİKO memurları bekleyen kötü sürpriz
Fazla mesaide yıllık 270 saate dikkat
SOSYAL GÜVENLİKO paranızı alabilirsiniz
Memur-Sen Başkanı Yalçın: Son ana kadar çözüm için zorladık
SOSYAL GÜVENLİKYalçın: Tutanağımız yarın akşama kadar hakeme gidecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X