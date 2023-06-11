Kuvvetli hava olayları hayra alamet mi?

İstanbul'da ise bu hafta çarşamba (14 Haziran) bir miktar yağmur düşebilir, hafta genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. 18-19 Haziran tarihleri ise Marmara bölgesi geneli için yağışlı geçebilir (bu tahmini takip etmekte yarar var). İstanbul’da haftanın çoğu güneşli geçecek ama pazartesi tam öğlen saati orta kuvvette yağmur başlayabilir. 14-15 sularına kadar zayıflayarak yağabilir.

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları Pazartesi sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, sabah Antalya-Konya arasında da yağmur görülebilir.

Ankara’da kuvvetli sağanaklar çeşitli ilçelerde su baskınlarına yol açıyor, geniş alanlarda sağanak düşünce büyük ilçeleri olan şehirlerde (Sivas, Ankara, Kayseri, Denizli, Afyon) su baskınları kaçınılmaz oluyor.

Meteorolojide bir noktaya 1 saat içinde 10 milimetre ve üzeri yağmur (metrekareye 10 kg olarak da ifade edilir) düşecekse bu alanda “şiddetli sağanak” uyarısı yapılır ve yağmurla birlikte dolu yağışı da beklenmelidir.

Dünya genelinde bu uyarıların şiddetini ve halka ulaştırılırken kullanılacak renk tonlarını kesin sınırlarla belirleyen bir görüş birliği yok. Ülkelerin meteoroloji örgütleri yılların ölçümleri ve topografyada oluşturacağı etki ile bu yağmurları sınıflandırıyor. Bunu görmekten üzüntü ve sıkıntı duysak da Türkiye koşullarında her “sağanak” risk anlamı taşıyor. Hangi köprü altını su bastı, acaba hangi dere taştı diye merakla bekliyoruz.

Yeni hafta kuvvetli yağışlar yine Anadolu geneline yayılmış ama daha doğuya çekilerek sürecek, Ankara-Kars arasında kalan her merkez bu hafta pazartesi ve salı daha kuvvetli olmak üzere yağış altında olacak görünüyor. Yine günün öğlen saatleri güçlenen yağışlara hazırlıklı olmakta yarar var.

Not: Ankara’daki gibi 1 saatte 38 milimetre yağış kaydedilen şiddetli sağanak bulutların tavan yükseklikleri, dolu yağışı üretecek düşey alanı doluya sağlıyor. Aşağı ve yukarı hareketin aradığı yeterince uzun menzil sayesinde tıpkı küçük bir misketi hava atıp elimizde tutup yeniden attığımızda olduğu gibi. Tek fark bir yukarı bir aşağı giderken dolu tanesi büyüyor. İri taneler haline gelebiliyor. Bu durumda bulutun kaldıraç gücü (yukarı) o kadar güçlü olabiliyor ki 100 gr’lık dolu tanesini yeniden gök yüzünde yükseklere çıkarabiliyor. Tahmin edileceği üzere bir süre sonra enerjisini kullanan sistem, yer çekimi gibi etkilerle iri dolu tanesi olanca hızla yer yüzüne düşüyor.

Gelecek aylarda daha da ısınacak karalar ile bu hadiselerin sıklaşmasını beklemeliyiz. Yıllardır üstünde araştırmalar yapılan, konuşup anlamaya çalıştığımız iklim krizinin önemli bir etkisi bu havadaki enerjinin artması konusu.



Bir bilgi:

Bu görüntüdeki yağmur 1 saatte 1.5 inç (yaklaşık 38 milimetre) yağmuru temsil ediyor. Ankara’da 11 Haziran öğlen saatleri 1 saat kadar bu şekilde yağmur altında kalan ilçeler oldu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.