Kuymak tarifi, nasıl yapılır?

Kuymak Trabzon yöresine ait peynirle yapılan yöresel bir lezzettir. İplik iplik olan o peynirin ağızda bırakan tadı gerçekten inanılmaz! Mutlaka denenmesi gereken bir tariftir. Bu tarifi sizler için denenmiş olan bir tariften sunmak istedik
Kuymak Tarifi Malzemeleri:
- 4 yemek kaşığı mısır unu
- 2 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 kase kadar telli peynir, imansız peynir ve kaşar peyniri karışımı
- Bir miktar tuz
Kuymak Tarifi Hazırlanması:
Bir teflon tava içine tereyağı konularak eritilir.
Mısır unu ve yeteri kadar tuz ilave edilip kavrulmak üzere karıştırılır.
Rengi ve kokusu belli olunca 2 bardak soğuk su katılır ve sürekli karıştırılır.
Suyu çekene ve yağ üzerine çıkana kadar yaklaşık 5 dakika kısık ateşte pişmeye bırakılır.
Sonra peynirli karışım eklenir çok fazla karıştırılmadan peynir eriyinceye ve tereyağı üste çıkana kadar pişirilir.
Ocaktan alınır ve sıcak olarak servis edilir.
Afiyet olsun!
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