        Haberler Gündem Güncel Kuzenine IBAN verdi, cezaevine girdi! | Son dakika haberleri

        Kuzenine IBAN verdi, cezaevine girdi!

        Adana'da iddiaya göre kuzenine IBAN numarasını verdiği gerekçesiyle hakkında 15 dava açılan ve 3 yıl 2 ay 3 gün hapis cezası alan 22 yaşındaki Arzu Aydın, cezaevine girdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 10:07 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:07
        Kuzenine IBAN verdi, cezaevine girdi!
        Adana'da kuzenine IBAN numarasını verdiği gerekçesiyle hakkında 15 dava açılan ve 3 yıl 2 ay 3 gün hapis cezası alıp cezaevine giren genç kızın annesi Türkan Budak, "Onu cezaevinde bırakıp gelmek çok zor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

        İHA'nın haberine göre terzilik yapan 22 yaşındaki Arzu Aydın, iddiaya göre 2023 yılında kuzenine IBAN numarasını verdiği gerekçesiyle hakkında açılan davalar sonucu 3 yıl 2 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. 28 Ekim 2025'te cezaevine giren Aydın'ın 14 ayrı dosyasının bulunduğu, bir dosyadan ise istinaf aşamasında 2 yıl 2 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

        "HAKKINDA 15 DAVA AÇILDI"

        Genç kadının kas erimesi hastalığı nedeniyle yüzde 50 fiziksel engelli annesi Türkan Budak (44), kızının mağdur olduğunu savundu. Eşinden bir süre önce ayrılan anne Budak, kızının iyi niyetinin kurbanı olduğunu öne sürerek, "Benim kızım 2023 yılında kuzenine güvenip IBAN'ını verdi. Kızımın adına o IBAN nedeniyle tam 15 dava açıldı. Bir davadan 3 yıl 2 ay ceza aldı. Evden alıp götürdüler. 1 ay Tarsus Kapalı Cezaevi'nde kaldı. Şu an Karataş Kadın Cezaevi'nde yatıyor. Çok zor süreçlerden geçiyorum. Küçük kızım lupus, ben ise kas hastasıyım. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" dedi.

        "BU GENÇLERE YAZIK OLMASIN"

        Kızının istinafta da 2 yıl 2 ay cezası olduğunu ifade eden anne Budak, "İnşallah öyle bir şey gelmez. O da olursa artık ben kaldıramam. Bu gençlere yazık olmasın. Kızımın adına dolandırıcılık yapılmış. Büyük mağduriyetler yok. Zararı olanlar yüksek miktar istemelerine rağmen yolladım. Borç içine girdim ama yeter ki kızım kurtulsun" diye konuştu.

        "İNSANIN EVLADINA EL UZATAMAMASI EN ZOR ŞEY"

        Yürüme zorluğu çektiğini söyleyen anne Budak, "Benim elim ayağım oydu. Yemeğimi dahi kızım hazırlardı. Genç kız boynu bükük kalmasın diye her hafta görüşe gidiyorum. Cezaevinde onu görünce çok kötü hissediyorum. Onu ardımda, o kapının arkasında bırakıp gelmek çok zor oluyor. İnsanın evladına el uzatamaması en zor şey. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Kızım 19 yaşında bir cahillik yaptı. Onun bu cahilliği hepimize mal oldu" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

        Okula gidememenin üzüntüsünü yaşayan iş insanı, memleketine eğitim kurumu kazandırdı

        Aksarayın Eskil ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Ali Ermişin okula gidememenin eksikliğini gidermek için yaptırdığı 2 katlı 8 derslikli okulda ilk ders zili çaldı. (AA)

