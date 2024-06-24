Kuzenlerin tabancayla oyunu kötü bitti
Erzurum'da 13 yaşındaki kuzeninin tabancayla kazara başından vurduğu 14 yaşındaki çocuk yaralandı.
Giriş: 24.06.2024 - 16:02 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:02
Erzurum'da Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan H.İ.T. (13) evde bulduğu babasının tabancasıyla oynarken, silahın ateş almasıyla kuzeni N.T'yi (14) başından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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