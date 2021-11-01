Kuzey'de epik bir yolculuk hikayesi: Yoldan Gönüllü Çıktım

'Beni en iyi tanıyan kişi Kerem oldu'

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Gain'de yayına giren 'Yoldan Gönüllü Çıktım' isimli belgesel serisi, fotoğrafçı Levent Özçelik'in gözünden izleyiciyi İskandinavya'ya büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. İlk 5 bölümüyle ücretsiz olarak izlenebilen programda Özçelik, Kuzey'in vahşi doğasını keşfediyor ve yüzyıllardır değişmeyen coğrafyayı fotoğraflıyor.

Ünlü fotoğrafçı Levent Özcelik'in izleyiciyi götürdüğü fotoğraf karesi gibi manzaralar, dünyada böyle yerler olduğuna inanması güç güzellikler sunuyor. Özçelik'in 2014 yılında başlayan 'The North Project' isimli projesi kapsamındaki yolculuk, yaz-kış eksi 35 derece ile artı 15 derece arasında değişen şartlarda, İskandinavya'nın şehirlerinden vahşi doğasına, göllerine, sert denizlerine ve dik tepelerine uzanıyor. Levent Özçelik, kışın üzerinde otomobil kullandığı donmuş göllerde, yazın gelmesiyle birlikte yüzüyor; bilmediği yollara sapıyor, kayboluyor ve sonra yeniden yolunu buluyor.

'Yoldan Gönüllü Çıktım', ilk bölümünde izleyici yaşamın 11 bin yıl önce başladığı ve eski geleneklerin halen devam ettiği dünyanın en epik manzaralarından birine sahip olan Lofoten'e doğru bir yolculuğa çıkıyor. İkinci bölümde Özçelik, İsveç'in masal kitabını andıran bölgelerinde geziniyor.

İzleyiciyi önce Göteborg, sonra renk renk kulübelerin olduğu Smögen ve Marstrand'la tanıştırıyor. Sonraki bölümde Norveç'in dağlarla çevrili Trolltunga bölgesinin güzelliklerine doğru yola çıkıyor. Önce Odda'ya oradan da 27 km'lik dünyanın en zorlu trekking yolunu aşarak Trolltunga'ya varıyor. Son olarak ise, kuzeyin en ilginç ve en güzel görselliğe sahip ülkelerinden Norveç'in Bergen kentinde, fotoğraf çekmeden durmanın imkansız olduğu sarp tepeler, sonsuz beyazlık ve alabildiğine berrak bir su karşısında büyüleniyor.