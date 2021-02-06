Kuzey ile Yıldız'ın büyük mutluluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonKuzey ile Yıldız'ın büyük mutluluğu! Kuzey Yıldızı-İlk Aşk izle
ABONE OL

Kuzey ile Yıldız'ın büyük mutluluğu

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın bu akşam ekrana gelecek 50. bölümünde Yıldız'ın hem hayali, hem de en büyük korkusu gerçek olmuştur. Bir yandan dünyanın en mutlu insanı olurken diğer yandan da korkuları kat be kat artmıştır. Bu sürpriz daha ilk günlerde hayatlarını nerdeyse tamamen değiştirir çünkü Kuzey, yine meşhur olağanüstü hal tedbirlerini uygulamaya başlar. Artık her şey Yıldız ve gittikçe büyüyen ailesi içindir. Sakındığı gözüne çöp batmaması için elinden gelenin fazlasını yapmasına rağmen olacakların önüne geçebilecek midir?

Kuzey ile Yıldız'ın büyük mutluluğu! Kuzey Yıldızı-İlk Aşk izle
HABERTURK.COM

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın bu akşam ekrana gelecek 50. bölümünde Yıldız'ın hem hayali, hem de en büyük korkusu gerçek olmuştur. Bir yandan dünyanın en mutlu insanı olurken diğer yandan da korkuları kat be kat artmıştır. Ama bu durum Kuzey için geçerli değildir. O, sonunda en büyük isteğine kavuşmuştur. Bu sürpriz daha ilk günlerde hayatlarını nerdeyse tamamen değiştirir çünkü Kuzey, yine meşhur olağanüstü hal tedbirlerini uygulamaya başlar.

Çünkü Yıldız'ı gözünden bile sakınmak istemektedir. Doktorun yönlendirmelerinin de bunda payı büyüktür. Çünkü mutluluklarının, her an avuçlarından kayıp gitme ihtimali vardır. Kuzey buna engel olmak için canını dişine takar. Tüm hayatını buna göre şekillendirir. Artık her şey Yıldız ve gittikçe büyüyen ailesi içindir. Sakındığı gözüne çöp batmaması için elinden gelenin fazlasını yapmasına rağmen olacakların önüne geçebilecek midir?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de.

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 50. Bölüm Tanıtımları;

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çukur 115. yeni bölüm ön izleme yayında - Çukur Çukur 115. bölümde neler olacak?
TELEVİZYONÇukur 115. yeni bölüm fragmanı...
Seni Çok Bekledim 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Seni Çok Bekledim 2. son bölüm....
TELEVİZYONSeni Çok Bekledim 3. yeni bölüm fragmanı...
Baba filmi konusu nedir? - Baba filmi oyuncuları kimler? Baba filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?
TELEVİZYONBaba filmi konusu nedir?
Son Yaz 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Yaz 6. son bölüm
TELEVİZYONSon Yaz 7. yeni bölüm fragmanı...
Kırmızı Oda 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kırmızı Oda 23. son bölüm
TELEVİZYONKırmızı Oda 24. yeni bölüm fragmanı...
Arka Sokaklar 577. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Arka Sokaklar 576. son bölüm...
TELEVİZYONArka Sokaklar 577. yeni bölüm fragmanı...
Payitaht "Abdülhamid" 138. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Payitaht dizisi 137. son bölüm...
TELEVİZYONPayitaht "Abdülhamid" 138. yeni bölüm...
Ramo 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Ramo 31. bölüm full izle tek parça
TELEVİZYONRamo 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Yaz oyuncuları: Son Yaz dizisi oyuncuları kimler ve isimleri ne? Son Yaz konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu
TELEVİZYONSon Yaz dizisi oyuncuları kimler?
Ramo nerede çekiliyor, İstanbul'da çekim yapılan semtler neresi? İşte Ramo çekim mekanları
TELEVİZYONRamo nerede çekiliyor?