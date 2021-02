Kuzey ile Yıldız'ın büyük mutluluğu

HABERTURK.COM

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın bu akşam ekrana gelecek 50. bölümünde Yıldız'ın hem hayali, hem de en büyük korkusu gerçek olmuştur. Bir yandan dünyanın en mutlu insanı olurken diğer yandan da korkuları kat be kat artmıştır. Ama bu durum Kuzey için geçerli değildir. O, sonunda en büyük isteğine kavuşmuştur. Bu sürpriz daha ilk günlerde hayatlarını nerdeyse tamamen değiştirir çünkü Kuzey, yine meşhur olağanüstü hal tedbirlerini uygulamaya başlar.

Çünkü Yıldız'ı gözünden bile sakınmak istemektedir. Doktorun yönlendirmelerinin de bunda payı büyüktür. Çünkü mutluluklarının, her an avuçlarından kayıp gitme ihtimali vardır. Kuzey buna engel olmak için canını dişine takar. Tüm hayatını buna göre şekillendirir. Artık her şey Yıldız ve gittikçe büyüyen ailesi içindir. Sakındığı gözüne çöp batmaması için elinden gelenin fazlasını yapmasına rağmen olacakların önüne geçebilecek midir?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de.

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 50. Bölüm Tanıtımları;